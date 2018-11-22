Müge Anlı'da inanılmaz olaylar zinciri! Hala Asiye Hanım 5 yaşındaki Aslı'yı neden kaçırdı? 22 Kasım 2018, Perşembe

Müge Anlı'da bugün ortalık iyice karıştı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün akılalmaz olaylar yaşandı. Dün Müge Anlı canlı yayınına katılan Aycan Gezer, 14 yaşındaki kızı Sevil'in kaçırıldığını ve babasının kızını almaya gittiği evde pompalı tüfekle öldürüldüğünü iddia etmişti. Bugün ise Müge Anlı canlı yayınına katılıp 5 yaşındaki torununu halasının kaçırdığını söyleyen Şiho Bey'in Gezer Ailesi'yle akraba olduğu ortaya çıktı. Aycan Gezer, 14 yaşındaki kızını ve eşinin katillerini ararken, suçlanan Dişçi Ailesi de 5 yaşındaki Aslı'yı ve halası Asiye'yi bulmak için programa katıldı. İşte 22 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...