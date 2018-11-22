Müge Anlı'da bugün ortalık iyice karıştı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün akılalmaz olaylar yaşandı. Dün Müge Anlı canlı yayınına katılan Aycan Gezer, 14 yaşındaki kızı Sevil'in kaçırıldığını ve babasının kızını almaya gittiği evde pompalı tüfekle öldürüldüğünü iddia etmişti. Bugün ise Müge Anlı canlı yayınına katılıp 5 yaşındaki torununu halasının kaçırdığını söyleyen Şiho Bey'in Gezer Ailesi'yle akraba olduğu ortaya çıktı. Aycan Gezer, 14 yaşındaki kızını ve eşinin katillerini ararken, suçlanan Dişçi Ailesi de 5 yaşındaki Aslı'yı ve halası Asiye'yi bulmak için programa katıldı. İşte 22 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
Müge Anlı'da inanılmaz olaylar zinciri! Hala Asiye Hanım 5 yaşındaki Aslı'yı neden kaçırdı?22 Kasım 2018, Perşembe
- Müge Anlı'da sevindiren gelişme! 5 yaşındaki Aslı Adana - Ceyhan yolunda polis ekipleri tarafından teslim alındı!
- Ankara'da 64 yıldır bu işi yapıyor
- Müge Anlı'da inanılmaz olaylar zinciri! Hala Asiye Hanım 5 yaşındaki Aslı'yı neden kaçırdı?
- Peygamber Efendimizin doğduğu şehir: Mekke
- Osman Kavala'nın kirli ilişkiler sarmalı
- Peygamber Efendimizin doğduğu şehir: Mekke!
- Yeni kaçakçılık yöntemi herkesi hayrete düşürdü
- Lise öğrencisinin kafatası parçalandı, o anlar kamerada!
- Benzinden sonra bir indirim de motorine geliyor
- Malatya'da midibüs devrildi: 7 ölü, 15 yaralı
- Ömer Çelik: Yerel seçimlerde iş birliği için olumlu noktadayız
- Son kamuoyu araştırmaları ne diyor?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.