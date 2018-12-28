Müge Anlı'da en anlamlı sosyal sorumluluk projesi! 'Okuryazarlık Seferberliği'nde diploma sevinci! 28 Aralık 2018, Cuma

Müge Anlı yine birçok insanı sevindirdi. Atv ekranlarında başlayan okuma yazma seferberliği sayesinde 1 yıl içinde tam 754.479 vatandaşımız okuryazarlık diploması aldı. Yılın en önemli sosyal sorumluluk projelerinden kabul edilen okuma yazma seferberliği, 14 yaş üstü okuma yazma bilmeyen her 3 kişiden 1'ine ulaştı. Müge Anlı projenin 1.yılı ardından duygularını dile getirdi. İşte 28 Aralık Müge ANlı canlı yayınında yaşanan o anlar...