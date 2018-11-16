Müge Anlı'da büyük buluşma! (16 Kasım) Nedret Hanım 26 gün sonra canlı yayında engelli kızını gördü! 16 Kasım 2018, Cuma

Müge Anlı'da bugün 26 gündür engelli kızını görmeyen Nedret Hanım'ın sevinç gözyaşları vardı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün duygu seli yaşandı. Anne Nedret Hanım dün Müge Anlı canlı yayınına katılarak kızının hayatından endişe ettiğini bildirmiş ve Müge Anlı'dan yardım istemişti. Nedret Hanım'ın kızı Elif Gözütok, 2. çocuğunu dünyaya getirirken yaşadığı sağlıksal problemler sebebiyle engelli kalmış ve eşi Zafer Bey tarafından evde alıkonulduğu iddia edilmişti. Özel bakıma muhtaç olan Elif Hanım'ın annesi, damadını, kızının parasını başkasına vermek istemediği için yanında alıkoyduğunu iddia etmişti. Bu iddialar üzerine Elif Hanım'ın eşi canlı yayına bağlanıp Müge Anlı ekibine, "Adresimi aileye vermezseniz gelip evime Elif'in durumunun iyi olduğunu görebilirsiniz" demişti. Müge Anlı ekibi, 16 Kasım canlı yayında Elif Hanım'ın yanına Iğdır'a gitti ve stüdyodaki anne Nedret Hanım ile Iğdır'daki kızı Elif'i canlı yayında birbiriyle görüştürdü. İzleyici 16 Kasım Müge Anlı'da duygu dolu anlara şahit oldu. İşte 16 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...