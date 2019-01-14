Müge Anlı, Meryem ve Melike Tahnal cinayetiyle ilgili Palu ailesinin itirafta bulunduğunu açıkladı! 14 Ocak

Müge Anlı, Palu ailesinin itirafta bulunduğunu 14 Ocak Müge Anlı canlı yayınında açıkladı. 11 yıl önce Meryem, 10 yıl önce de küçük Melike'nin esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Harun Palu, ailesine Müge Anlı'ya çıkmaları gerektiği konusunda baskıda bulundu. Her şey bu aşamadan sonra başladı. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Palu ailesinin, işlediği cinayeti örtbas etmeye çalışma çabaları işe yaramadı. Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışmaları ve Atv'nin yayın sayesinde ortaya çıkan gerçekler üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve Palu ailesi tutuklandı. Müge Anlı, canlı yayında Palu ailesinin itirafını açıkladı.
Müge Anlı, Meryem ve Melike Tahnal cinayetiyle ilgili Palu ailesinin itirafta bulunduğunu açıkladı! 14 Ocak14 Ocak 2019, Pazartesi
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