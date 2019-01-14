Haberler Web TV Müge Anlı, Meryem ve Melike Tahnal cinayetiyle ilgili Palu ailesinin itirafta bulunduğunu açıkladı! 14 Ocak

Müge Anlı, Meryem ve Melike Tahnal cinayetiyle ilgili Palu ailesinin itirafta bulunduğunu açıkladı! 14 Ocak

14 Ocak 2019, Pazartesi

Müge Anlı, Palu ailesinin itirafta bulunduğunu 14 Ocak Müge Anlı canlı yayınında açıkladı. 11 yıl önce Meryem, 10 yıl önce de küçük Melike'nin esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Harun Palu, ailesine Müge Anlı'ya çıkmaları gerektiği konusunda baskıda bulundu. Her şey bu aşamadan sonra başladı. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Palu ailesinin, işlediği cinayeti örtbas etmeye çalışma çabaları işe yaramadı. Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışmaları ve Atv'nin yayın sayesinde ortaya çıkan gerçekler üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve Palu ailesi tutuklandı. Müge Anlı, canlı yayında Palu ailesinin itirafını açıkladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları