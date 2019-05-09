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Müge Anlı iyilikte yarışmaya devam ediyor! Müge Anlı canlı yayında aşevi kampanyası başlattı!

09.05.2019 11:47

Bu Ramazan Ayı’nda da Kızılay ile el ele veren Müge Anlı, aşevi kampanyası başlattı! Sadece birkaç dakika içinde yüz binlerde SMS atıldı! Her fırsatta iyilikte yarışan Müge Anlı, geleneksel olarak her yıl Ramazan Ayı’nda Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ı konuk ediyor. Kızılay ile el ele veren Müge Anlı, yardım seferberliğine çıkıyor.


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