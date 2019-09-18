Müge Anlı ile Tatlı Sert kesintisiz full tek parça izle (17 Eylül 2019) 18.09.2019 10:43

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi... Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi olayında 3. duruşma görüldü. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortaya çıkan Palu ailesi dehşetinde son durum ne? Tutuklu 6 sanık mahkemede ne ifade verdi? Palu ailesi ne ceza aldı? Hepsi ve daha fazlası için 17 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde!

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Palu ailesi davasında 3 duruşma görüldü. Atv'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Türkiye'yi dehşete düşüren Palu ailesi davasında neler yaşandı? Hepsi ve daha fazlasını 17 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert full tek parça izleyebilirsiniz!