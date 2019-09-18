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Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesi olayıyla ilgili son dakika gelişmesi! 18 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert kesintisiz tek parça izle

18.09.2019 14:27

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Palu ailesi olayıyla ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıkıyor. Türkiye'yi sarsan Palu ailesi davasında 3. duruşma görüldü. Müge Anlı, duruşmada yaşananları canlı yayında aktardı. Palu ailesinin avukatının Tuncer Ustael hakkında yaptığı çarpıcı açıklama kan dondurdu! Hepsi ve daha fazlası 18 Eylül Müge Anlı son bölümde!


Müge Anlı canlı yayınında kan donduran gaz lambası tekniği! Palu ailesi davasının 3. duruşmasında neler oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortaya çıkan ve Türkiye gündemine bomba gibi düşen Palu ailesi olayında ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. İşte 18 Eylül Müge Anlı canlı yayınındaki son dakika gelişmeleri!

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