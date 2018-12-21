Müge Anlı canlı yayınında kayıp dediği eşini öldürdüğü ortaya çıktı! 21 Aralık

Müge Anlı canlı yayınında şok eden gelişme yaşandı. 7 yıl önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hatice Uygur, eşinin kayıp olduğunu söylemişti. Ancak Müge Anlı, Hatice Uygur'un verdiği çelişkili ifadelerden şüphelenmesine rağmen gerçek ortaya çıkmamış, Mehmet Uygur faili meçhul kayıp olarak kayıtlarda kalmıştı. Hatay Dörtyol Valisi'nin yeniden ele aldığı olay hakkındaki gerçek 7 yıl sonra ortaya çıktı. İşte 21 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşanan gelişmeler...
Müge Anlı canlı yayınında kayıp dediği eşini öldürdüğü ortaya çıktı! 21 Aralık21 Aralık 2018, Cuma
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