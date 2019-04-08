Müge Anlı canlı yayında Fatma Uyanık ile ilgili son dakika gelişmesini aktardı. 1 buçuk yıl önce Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'nda ki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan 31 yaşındaki Fatma Uyanık'tan o günden bu yana haber alınamıyordu. Karaman'a yeni atanan savcının Müge Anlı canlı yayınındaki bilgilerle dosyayı yeniden açmasıyla 72 saat süren sorgu sonucunda 1 buçuk yıllık Fatma Uyanık olayı çözüldü. Olaydaki 1 numaralı şüpheli her şeyi itiraf etti. İşte detaylar...
Müge Anlı canlı yayınında itiraf! Fatma Uyanık olayının 1 numaralı şüphelisi her şeyi itiraf etti!08.04.2019 10:46
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