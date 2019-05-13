Müge Anlı canlı yayınında Ecrin Kurnaz'ın arama çalışmaları aralıksız sürüyor! 13.05.2019 13:37

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili şok eden gerçekler ortaya çıktı. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünden kaybolan minik Ecrin hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı. Bölgede Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.