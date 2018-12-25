Müge Anlı canlı yayınında duygu seli yaşandı! İşte Elif Öğretmen'in dönüş yolculuğu! 25 Aralık

Müge Anlı canlı yayınında duygu dolu anlar yaşandı. Gündüz kuşağının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 25 Aralık Salı günü Elif Öğretmen'in eve dönüş yolculuğundaki mutluluğa şahit olundu. Müge Anlı'nın ortaya çıkarttığı şok belgeler ardından Ankara'da görülen mahkemede, Elif Öğretmen'in bakımına annesinin devam etmesine karar verildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert Muhabiri Gizem Gündoğdu ile kızı Elif'i almak için uçağa çıkan Nedret Hanım'ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. İşte 25 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Elif Öğretmen'in eve dönüş yolculuğunda yaşananlar...
Müge Anlı canlı yayınında duygu seli yaşandı! İşte Elif Öğretmen'in dönüş yolculuğu! 25 Aralık25 Aralık 2018, Salı
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