Müge Anlı canlı yayında şok itiraf! Müge Anlı, Hüsnü Şahin olayıyla ilgili canlı yayında çileden çıktı! (Video) 14.06.2019 13:26

Müge Anlı canlı yayınında gergin anlar yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortalık karıştı. 28 gün önce İzmir'in Bergama ilçesinde ortadan kaybolan Hüsnü Şahin'e ne oldu? Kaybolduğu gün en yakın arkadaşı Kadir Topal ile dışarı çıkan Hüsnü Şahin'in itirafı herkesi şok etti! 14 Haziran Müge Anlı canlı yayınına bağlanan baş şüpheli Kadir Topal, kendi söylediklerini Müge Anlı'ya, "Sen nereden biliyorsun?" şeklinde sorunca, başarılı sunucu çileden çıktı. İşte Müge Anlı'daki Hüsnü Şahin olayıyla ilgili detaylar!

18 Mayıs'tan beri kendisinden haber alınamayan Hüsnü Şahin'in en son görüştüğü kişi Kadir Topal. Kadir Topal Hüsnü beyi ilk açıklamalarda görmediğini belirtiyor. Ama daha sonra köylüler Kadir bey ile Hüsnü beyi aynı araçta görüklerini söylemesi Hüsnü beyin tavır değiştirmesine sebep oluyor ve jandarmaya giderek "Evet biz beraberce çıkmıştık sonra ben onu Karasu mevkinde bir yere bıraktım sonrasından haberim yok" açıklamasını yaptı.

Ayrıca Kadir Topal Müge Anlı canlı yayına katılarak "Cuma günü beni telefonla aramıştı Karasu'ya götürür müsün diye. Akşam köye geldiğimde arayıp ne işin var Karasu'da diye sordum. Oda bana sen ne yapacaksın boş ver beni oraya götürüver ben senin mazot paranı veririm dedi. O gün götürdüm ben ve o gün kayboldu." açıklamalarını yaptı.

Kadir Topal'ın Hüsnü Şahin'ı bıraktığı yer Karasu mevkisi ormanlık alan. Kadir beyin Karasu mevkisinde gidip gelme mesafesi yaklaşık 5 saat sürüyor. Bu süre içerinde arabasının bozulduğunu iddia ediyor ama arabası o gün bozulmuyor.

Turnacılar köyü Muhtarı Rafet Gezer'den "Hüsnü'nün kaybolduğu gün saat 12-13 sıralarında Cemal'in yaylası denilen vericilerin olduğu yerde köylüler tek el silah sesi atıldığını duymuş. Duyan köylüler ise tüfek sesi olduğunu söylüyor." açıklamasını yaptı.

Her defasında Hüsnü Şahin'i bıraktıktan sonra görmediği söyleyen Kadir Topal ile ilgili bir iddiada hayvan hırsızlığı yaptığı yönünde oldu. Bu iddia hayvanları çalanlar tarafından doğrulandı. Hayvanları çalınana vatandaş "Bizim hayvanlar yukarıda tarlada yan yanaydılar. Daha sonra 1 hafta 10 gün aradım bulamadım. Daha sonra çalındığını anladık 6 hayvan kayboldu.

-Tanıdığım kasapları aradım buralarda hayvan kayboldu bizim duyan oldu mu diye. Kasabın biri 'Bana birisi geldi Kadir Topal'dan hayvan aldım nasıl biri diye sordu' dedi. Bizde gidip ahırını açtık baktık hayvanları tanıdık.Daha sonra Kadir'i eve çağırdık. Kadir bu hayvanları çaldığını kabul etti 'ben yaptım dedi'" açıklamalarını yaptı.

Kadir Topal ise hayvan hırsızlığı iddialarını kabul etmiyor. Hayvanı çalınan vatandaşın anlatımına göre Hüsnü Bey "Eğer beni şikayet ederseniz ben kendimi asarım, vururum gider baraja atarım sorumlusu siz olursunuz" dediğini aktardı. Ayrıca vatandaşlar vicdan azabı duyarız diye şikayet etmekten çekindiklerini açıkladı.

Hüsnü Şahin amcası ise "Hüsnü bey sabah 7:30-8:00 arası evden çıkıyor. Ortalama saat 10 gibi Kadir'in arabasına bindiğini tahmin ediyor ve kadir Hüsnü beyin yanına giderken ise alkol aldığı bilgisini veriyor. Ayrıca herkesin duyduğu silah senini Kadir nasıl duymuyor." dedi.

Dün Müge Anlı canlı yayında ise artık Karasu mevkinde ormanlık alanda ceset arama çalışmaları başlatıldı. Olay ile ilgili araştırma devam ederken en büyük şüpheli ise Hüsnü beyin en yakın arkadaşı Kadir Topal.

Baş şüpheli Kadir Topal, canlı yayında anlattıklarını kendisine soran Müge Anlı'ya, "Sen nereden biliyorsun?" şeklinde tepki verdi. Bu soru başarılı sunucu Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Hüsnü Şahin'in ise kaybolmadan önce evden ayrılırken, "Benim geriye dönüşüm olmayabilir." dediği ortaya çıktı. Hüsnü Şahin, Kadir Topal tarafından çalınan hayvanlar yüzünden öldürüldü mü? Gelecek bölümlerde olan yeni gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz!