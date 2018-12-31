Müge Anlı canlı yayında nikah kıydı! 31 Aralık 31 Aralık 2018, Pazartesi

Müge Anlı 31 Aralık Pazartesi günü canlı yayında, evsiz kalan Nazmiye ve Aydoğan çiftinin nikahlarını kıydı. Nazmiye Yayla ve Aydoğan Avcı, 4 Aralık günü Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna gelerek sokakta kaldıklarını söylemişti. Çift evli değildi ve Nazmiye Yayla 8 aylık hamileydi. Müge Anlı çifte yardım eli uzattı ve yılın son günü çiftin nikahı Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan tarafından Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında kıyıldı. İşte, 31 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...