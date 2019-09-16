Müge Anlı canlı yayında gizemli kişiden şok itiraf: Burhan Aykurt'u öldürüp attık... 16.09.2019 13:31

Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı herkesi şok etti. 29 Kasım 2018'den beri kayıp olan Burhan Aykurt'un ağabeyinin görüştüğü gizemli kişi 16 Eylül Müge Anlı canlı yayınındaki açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Burhan Aykurt'un esrarengiz kaybıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Aykurt'un ortadan kaybolmasından sonra bugün abisinin görüştüğü gizemli kişi Burhan'ı öldürüp attıklarını ifade etti. Bu bilgileri veren gizemli kişi kim? İşte Müge Anlı'da son dakika haberleri...

Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt, canlı yayında çelişkili ifadeler kullanınca Müge Anlı olaya müdahil oldu. Son olarak Mahmut Bey, kardeşinin kaybolmadan önce bir banka hesabına kira ödemesi olarak para gönderdiğini ifade etti. Burhan Aykurt'un evlilik vaadiyle kandırıldığı da iddia ediliyor.

Hem ekran başındakiler hem stüdyodakiler hem de sosyal medyada olayı inceleyenler abi Mahmut Aykurt'un çelişkili ifadelerinden şüpheleniyor. Kayıp Burhan Aykurt'un kuzeni Mehmet Karakaya da "Mahmut'un konuşmaları kimseyi ikna etmedi. Bu programda Burhan ele alındığında 50 kişi birden izledik ama kimse Mahmut'un ifadelerine inanmadı." dedi.

Müge Anlı'nın soruları sonrasında Mahmut Bey'e eşininde inanmadığı ortaya çıktı. Herkesin aradığı ortak cevap ise; kardeşini öldürdük diyen gizemli kişi nasıl oldu da Mahmut Bey'e ulaştı? Bu sorular hala cevabını bulmuş değil. 'İzmir'e gidiyorum' diyerek ortadan kaybolan Burhan Aykurt'un nerede olduğu henüz belli değil.