Müge Anlı canlı yayında açıkladı! İşte mahkemeden gelen Elif Öğretmen kararı! 19 Aralık

Müge Anlı canlı yayınında Elif Öğretmen hakkında beklenen mahkeme sonucu açıklandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te haftalar önce Elif Öğretmen'in annesi Nedret Hanım'ın feryatları bütün izleyiciyi ve Müge Anlı'yı derinden yaralamıştı. Anne Nedret Hanım'ın iddiaları üzerine Elif Öğretmen için Müge Anlı, ekibi ve tüm vatandaşlar harekete geçti. Herkes bildiklerini anlattı ve eşi Zafer Bey'in yanında hayatını yatağa bağlı devam ettiren Elif Öğretmen'in kimde kalması gerektiğine dair mahkemeden sonuç geldi. İşte 19 Aralık Müge Anlı canlı yayınında açıklanan Elif Öğretmen mahkeme sonucu...
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! İşte mahkemeden gelen Elif Öğretmen kararı! 19 Aralık19 Aralık 2018, Çarşamba
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