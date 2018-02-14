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MİT TIR'ları ihanetinde karar! İşte Berberoğlu'nun cezası

13 Şubat 2018, Salı
CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu hakkında MİT TIR'ları ihaneti nedeniyle açılan davada karar açıklandı. Mahkeme Berberoğlu'nun tutukluluk haline karar verirken 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararı A Haber ekranlarında Avukat Mehmet Sarı değerlendirdi.
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