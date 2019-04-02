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Milyonları ilgilendiriyor! Ekonomide yeni dönem başlıyor

02.04.2019 09:56

Yerel seçimlerin ardından hayata geçirilmesi beklenen ekonomik reformlarla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. 7'den 70'e herkesi ilgilendiren düzenlemelerle birlikte tabana yayılmış bir vergi sistemi ve üretim ile istihdamın daha fazla kayıt altına alınması hedefleniyor.


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