Haberler Web TV Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haber: Emekliye yüzde 5 zam

Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haber: Emekliye yüzde 5 zam

20.03.2019 10:56

Temmuz’da memur emeklilerine en az yüzde 5 zam göründü. 6 aylık enflasyon yüzde 4’ü aşarsa fark da olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı da yüzde 5’i bulacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları