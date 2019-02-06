Haberler Web TV Milyonlarca emekliye zam ve iki ikramiye müjdesi!

Milyonlarca emekliye zam ve iki ikramiye müjdesi!

06 Şubat 2019, Çarşamba

Ocak'ta maaşı artan emeklilere, yılın kalanında iki zam, iki de ikramiye ödemesi olacak. Bu ay maaşı bin liranın altındakilerin, Temmuz'da tüm emeklilerin maaşı artacak. Mayıs ve Ağustos'ta da biner lira ikramiye ödenecek.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları