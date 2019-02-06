Milyonlarca emekliye zam ve iki ikramiye müjdesi! 06 Şubat 2019, Çarşamba

Ocak'ta maaşı artan emeklilere, yılın kalanında iki zam, iki de ikramiye ödemesi olacak. Bu ay maaşı bin liranın altındakilerin, Temmuz'da tüm emeklilerin maaşı artacak. Mayıs ve Ağustos'ta da biner lira ikramiye ödenecek.