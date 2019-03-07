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Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi! Emeklinin geliri en az 119 TL artacak...

07.03.2019 10:53

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz zammı için ilk 6 aylık enflasyonu merak ederken, memur emeklilerinin yüzde 5'lik artışı gelirleri en az 118,98 lira artıracak. Enflasyon farkı oluşursa emeklinin zam oranı yükselecek. Peki son artışla emeklinin cebine kaç lira girecek? İşte emekliye Temmuz zammı ve enflasyon farkına dair merak edilenler...


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