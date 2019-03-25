Temmuz’da milyonların geliri artacak. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek para en az yüzde 5 yükselecek. TAKVİM, yeni maaşları hesapladı.
Milyonlara zam! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri Temmuz'da artacak...25.03.2019 09:38
- Milyonlara zam! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri Temmuz'da artacak...
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