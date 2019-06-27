Milyoner'e damga vuran soru | Geleceğin jeologları için insan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisinin hangisi olacağını söylemektedir? 27.06.2019 01:29

Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 26 Haziran Çarşamba gecesi 833. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Bilim insanları geleceğin jeologları için insan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisinin hangisi olacağını söylemiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...