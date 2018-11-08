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Milli uçağımız milli jet motoruyla uçacak

08 Kasım 2018, Perşembe

Savunma Sanayii Başkanlığı ile TRMOTOR arasında Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi imzalandı. Milli uçağımız milli jet motoruyla uçacak.


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