Savunma Sanayii Başkanlığı ile TRMOTOR arasında Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi imzalandı. Milli uçağımız milli jet motoruyla uçacak.
Milli uçağımız milli jet motoruyla uçacak08 Kasım 2018, Perşembe
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