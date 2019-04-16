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Milli Piyango'dan 'On Numara' açıklaması

16.04.2019 16:10

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden, dün akşam gerçekleştirilen "On Numara" çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan 12 talihliden 8'inin Bursa'nın Karacabey ilçesinden çıkmasına ilişkin tartışmalar hakkında açıklama yapıldı.


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