Milli Mücadele'nin 100. yılında Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar 19.05.2019 16:22

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümü, kentte görkemli törenlerle kutlanıyor. Başkan Erdoğan Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinliklerinde Tütün İskelesi’nde halka hitap etti. Erdoğan burada önemli mesajlar verdi.