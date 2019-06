Milli eksene saldırı komisyonu devrede! Eleştiri adı altında AK Parti'ye siyasi dizayn planı mı? 28.06.2019 17:30

İstanbul seçimleri sonrası AK Parti'ye yapılan eleştiriler arttı. Bu eleştirilerin boyutu artık bir başka boyuta geldi ve saldırı haline dönüştü. İstanbul seçimleri AK Parti'ye dizayn çekme hareketi olarak mı kullanılıyor? Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu eleştirilerin arka perdesini anlattı.

İşte Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun açıklamaları:

"Tabii ki bu amaçla kullanılıyor, çok şaşırtıcı değil. Fakat "Nereden, nasıl geldi?" ve "Nereye kadar devam edeceğiz?" sorularına cevap bulmak bir bu kadar önemli. Çünkü bu son derece sistematik bir çalışma tarzı ve hem AK Parti'nin içiyle hem de yurt dışıyla bağlantılı. Bunu gözardı etmemek lazım.

KAMUOYUNDA İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI

Mayıs 2013, Haziran 2013... Bundan 6 sene önce bugün yargılanması da başlayan Gezi olayları sırasında ve sonrasında birikmiş bir negatif enerji var toplumun bir kesiminde. Ve İstanbul seçimleri üzerinden, eğer İstanbul'u esas alırsak, çeyrek asır sonra; Türkiye'yi esas alırsak 17 yıl sonra elde ettiklerini düşündükleri bir başarı var. Bu başarıyı anlama veya anlatma içselleştirme aşamasında değil, bunu doğrudan doğruya AK Parti'nin özellikle de icraat performansını da gözardı edecek şekilde kamuoyunda itibarsızlaştırmaya yönelik sonuçları söz konusu.

TROL VE ULUSLARARASI MEDYA AYAĞI VAR

AK Parti'nin içinde ise aslında anlaşılır, olması gereken bir iç muhasebe bir öz eleştiri var. Fakat bu bir süre sonra bir zafiyete, bir yenilgi psikozuna, dolayısıyla da rakiplere malzeme verecek bir hareket tarzına dönüşme eyleminde. Hatta AK Parti'nin içinden parça koparılarak yeni siyasi oluşumlar için tohumların ekildiği, hasadının yapıldığı bir döneme de girildiği için bu AK Parti'nin bünyesini de karıştırmaya, diğer cepheyi de büyütmeye dönük bir hamle. Hem bunun paralı internet tetikçileri dediğimiz trol ayağı var hem de uluslararası medya ayağı var.

BU YENİ BİR SİYASİ DİZAYNDIR

Uluslararası medya zaten özelde sayın Cumhurbaşkanı'nı genelde Türkiye'yi hedef alan bir dizi yayını farklı ülkeler üzerinden sürdüre geldi. Bir algı oluşturdular, bu algı özellikle Cumhurbaşkanı'nın tek adamlığı üzerinden kurgulandı. Şimdi de İstanbul üzerinden bunun yıkıldığını anlatmaya çalışan, dolayısıyla Türkiye'de her şeyin başka bir eksende ve farklı bir çizgide ilerleyeceğine ilişkin, kamuoyundaki algıyı pekiştirmeye dönük hususlar bunlar. Tesadüfü değil. Bu dalganın nereye kadar devam edeceği ve ne sonuç üreteceği önemli. Bu yeni bir siyasi dizayndır. Yani sadece İstanbul'a özgü, yerel düzeyde yapılmış bir seçimden söz etmek artık mümkün değil. Bu seçime farklı anlamlar ve önemler yükleyen ve buradan kendine göre ivmelenen, bir kaldıraç etkisiyle siyaseti yeniden ve farklı bir şekilde inşa etmeye çalışan, o yönüyle de bakıldığında İstanbul seçimlerinden elde edilen sonucu yeni ittifaklarla genişleterek Türkiye'yi önümüzdeki dönemde ama 2023'den önce yine seçim ortamına sürüklemeyi, bu nedenle AK Parti'ye ilişkin 17 yılın emeği ve hizmetini gözardı edecek şekilde, spekülatif, kişisel, toplumu birbirine düşürecek; iddia, yalan, dedikodu ve buna bağlı her unsuru kullanmaya çok meyilli ve bu konuda da gerçekten organize olmuş, sosyal medya üzerinden de şekillenmiş kitli ve kadroların olduğunu gözardı etmemek lazım. AK Parti, yeni ve büyük bir sınamayla karşı karşıya ve bunu ciddiye almak durumunda... Yani hem rakibini ciddiye almak durumunda hem AK Parti'nin bünyesine yönelik atakları ciddiyete almak durumunda hem de alternatif medya kaynaklarından uluslararası medya ve sosyal medya üzerinden eş zamanlı ya da birbirleriyle uyumlu şekilde yürüyen daha çok da itibar suikastı şeklinde de gelişen süreçleri ciddiye almak ve bunları konvansiyonel yöntemlerle değil onların kullandığı araç ve yöntemlerdeki her türlü iddiayı ellerinden alacak şekilde büyük bir yüzleşmeyle bunların üzerine öz güvenle gitmesi lazım."