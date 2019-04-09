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MHP lideri Bahçeli'den FOX muhabirine tokat gibi yanıt

09.04.2019 14:46

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamaları sırasında provokatif bir soru soran FOX muhabirine de tokat gibi bir yanıt verdi.


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