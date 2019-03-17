MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İzmir'de önemli açıklamalar 17.03.2019 15:15

Yerel seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nın ilk ortak mitingi olan İzmir'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı hakkında sert sözler söyleyen Bahçeli, "31 Mart yerel seçimlerinin neden beka meselesi olduğunu anladınız mı?" dedi.