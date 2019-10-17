Son dakika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti17.10.2019 05:30
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti
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