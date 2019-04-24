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Metrobüste kadını taciz eden şüpheli hakkında karar! Metrobüs sapığı Fatih Özdemir tutuklandı (VİDEO)

24.04.2019 17:12

Metrobüste bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Fatih Özdemir tutuklandı.


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