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Metro seferleri durduruldu! Osmanbey'de bir kişi raylara düştü

15 Aralık 2018, Cumartesi

İstanbul Osmanbey'de bulunan metro durağında, bir vatandaşın raylara düşmesi nedeniyle metro seferleri durduruldu. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Raylara düşen vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.


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