Metin Feyzioğlu A Haber canlı yayınında açıkladı! CHP'nin başına geçecek mi?

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, A Haber'de yayınlanan Yaz Boz programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, ''Metin Feyzioğlu CHP'nin başına geçecek mi?'' sorusuna cevap verdi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, A Haber'de yayınlanan Yaz Boz programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, ''Metin Feyzioğlu CHP'nin başına geçecek mi?'' sorusuna cevap verdi.
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