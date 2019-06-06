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Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 6 Haziran 2019 hava durumu

06.06.2019 10:28

6 Haziran 2019 Perşembe hava durumu tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlanan son tahminlerde yurdun büyük bir bölümü için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 6 Haziran 2019 Türkiye geneli son dakika hava durumu tahminleri...


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