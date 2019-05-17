Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı | 17 Mayıs hava durumu 17.05.2019 07:41

Meteoroloji bir son dakika açıklaması yaparak vatandaşlara sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada bazı illerimiz için "sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" uyarısında bulunuldu. Peki hangi illerimizde hava yağmurlu olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre 17 Mayıs Cuma hava durumu raporu...