Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 3 Nisan 2019 hava durumu 03.04.2019 10:49

3 Nisan 2019 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili son dakika tahminlerini yayınladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre Güney Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 3 Nisan 2019 Çarşamba Türkiye geneli hava durumu tahminleri...