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Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı | 23 Ağustos hava durumu

23.08.2019 07:46

Son dakika... Meteoroloj, bazı illerimizde kuvvetli yağışlar görüleceğini belirterek "ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısında bulundu. Peki bugün (23 Ağustos Cuma) hangi illerimizde yağış var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış hangi bölgelerimizde etkili olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son uyarılara göre yurt genelinde hava durumu raporu...


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