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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 26 Nisan 2019 hava durumu

26.04.2019 09:49

26 Nisan 2019 Cuma son dakika hava durumu tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son tahminlere göre bugün yurdun büyük bir bölümünde güneşli hava hakim olacak. Ege ve Akdeniz'in bir kısmı için toz taşınımı uyarısı yapılırken, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 26 Nisan Cuma hava durumu tahminleri...


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