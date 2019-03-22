Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | 22 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak? 22.03.2019 09:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve yağışlar ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, 22 Mart Cuma günü yurtta ve İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika tahminler....