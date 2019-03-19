Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | 19 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak? 19.03.2019 07:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı ve hava durumu ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Son günlerde artan sıcaklık değerlerinin ardından yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı ve buzlanma hadisesi bekleniyor. Peki, dün sıcak bir gün geçiren İstanbul'da bugün nasıl olacak? İşte 19 Mart hava durumu raporu...