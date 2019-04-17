Meteoroloji'den o illerimiz için son dakika uyarısı | 17 Nisan hava durumu 17.04.2019 09:24

Hava durumunu araştıran vatandaşlarımız için son dakika uyarısı Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji yayınladığı raporla vatandaşlara sağanak yağış uyarısı yaptı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Türkiye genelinde hangi illerde hava yağışlı olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre 17 Nisan hava durumu raporu...