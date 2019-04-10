Meteoroloji'den 13 ile son dakika sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 10 Nisan 2019 hava durumu 10.04.2019 09:51

10 Nisan 2019 Çarşamba son dakika hava durumu tahminleri...Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesi üzerinden yayınladığı yeni tahmin raporları ile birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan tahminlerde özellikle Kıyı Ege ve Güneydoğu'nun doğusunda bulunan illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Nisan 2019 Çarşamba hava durumu...