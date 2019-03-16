Meteoroloji son dakika hava durumu raporu uyarısı - (kar yağacak mı, ne zaman yağacak) 16.03.2019 10:10

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre, Ankara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Hatay'ın güney kesimleri ile Diyarbakır, Batman, Bingöl'ün güneyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde de kuvvetli yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji hava durumu raporu ve tüm detaylar.