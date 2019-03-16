Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre, Ankara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Hatay'ın güney kesimleri ile Diyarbakır, Batman, Bingöl'ün güneyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde de kuvvetli yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji hava durumu raporu ve tüm detaylar.
Meteoroloji son dakika hava durumu raporu uyarısı - (kar yağacak mı, ne zaman yağacak)16.03.2019 10:10
- Yeni Zelanda’daki terör saldırısını öven Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlatıldı
- Yeni Zelanda'daki katliamı yapan Brenton Tarrant'ın geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu ortaya çıktı
- Meteoroloji son dakika hava durumu raporu uyarısı - (kar yağacak mı, ne zaman yağacak)
- Londra'da Müslüman gruba ırkçı saldırı
- Yeni Zelanda'daki cami katliamınını yapan terörist Brenton Tarrant 5 Nisan'da mahkemeye çıkacak
- Beşiktaş'ta lüks restoranın önünde korku dolu anlar! 10 adet boş kovan bulundu
- Üsküdar'da gece yarısı korkunç olay! Denizde erkek cesedi bulundu
- Ekrem İmamoğlu'ndan itiraf gibi açıklama! "İP ve HDPKK'nın desteği arkamda"
- Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan Ürdünlü Wassem ve kızı şehit oldu
- Fenerbahçe Sivasspor maçında şehitler anıldı, duygusal anlar yaşandı!
- Yeni Zelanda'daki saldırıda kurtulan Mustafa Boztaş o anları anlattı
- Bakalım Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bu görüntülere ne diyecek? HDP'li Temelli CHP ile ittifakı bu sözlerle açığa çıkardı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.