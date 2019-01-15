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Mersin'de Lübnan bayraklı kargo gemisi karaya oturdu

15 Ocak 2019, Salı

Mersin'de şiddetli fırtına nedeniyle Lübnan bayraklı WARDEH isimli kargo gemisi, demirli bulunduğu Mersin Limanı Demir Atma Sahasından sürüklenerek sahili 500 metre kala karaya oturdu. .


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