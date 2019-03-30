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Mersin'de pes dedirten olay! Fuhuş bahanesiyle eve çağırıp...

30.03.2019 10:28

Mersin'de sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları kişileri fuhuş bahanesiyle eve çağırarak görüntülerini çekip şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 1'i adliyeye sevk edildiği sırada eliyle yüzünü kapatarak gözyaşı döktü.


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