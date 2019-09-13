Merkez Bankası dün yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faizde 325 baz puanlık bir indirime gitti. Merkez Bankası'nın indiriminin ardından faiz yüzde 16,50 oranına geriledi. Merkez Bankası'nın bu kararının ardından dolar, euro ve altında da düşüş yaşandı. Faiz indiriminin ardından bankalar da harekete geçti. Birçok kamu ve özel banka da kredi faiz oranlarında indirime gitti. Yapılan bu indirimlerin ardından piyasalar ciddi oranda rahatladı. Gelişmeleri A Para Muhabiri Rıfat Fırat canlı yayında aktardı.
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin piyasalara yansıması nasıl oldu?13.09.2019 15:39
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