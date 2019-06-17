Memura Temmuz'da ek ödeme ve aile yardımı! Memur enflasyon zam oranı yüzde kaç? İşte Temmuz memur zamlı maaşları... 17.06.2019 09:51

Milyonlarca memura müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında memurlar zam alırken aynı zamanda aile yardımı da alacak ve aile yardımı ücreti zamlanacak. Toplu sözleşmelere baktığımız zaman memurlara Temmuz''da yüzde 5 zam öngörülmektedir. Ayrıca ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacağı karara bağlanmıştı. Bu bağlamda Merkez Bankası'nın son açıkladığı beklenti anketinde ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 5.94 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara yüzde 1.94 enflasyon farkı oluşacak, temmuz zammı yüzde 6.94'e ulaşacak. Peki memur enflasyon zam oranı yüzde kaç olacak? 2019 memur Temmuz maaşı kaç para olacak? Tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı zamlanacak. Toplu sözleşmede memurlara Temmuz ayında yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacağı karara bağlanmıştı. Merkez Bankası'nın son açıkladığı beklenti anketinde ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 5.94 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara yüzde 1.94 enflasyon farkı oluşacak, Temmuz zammı yüzde 6.94'e ulaşacak. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş arası çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için de 32,65 lira veriliyor. Yüzde 6.94'lük tahmine göre, eş yardımı 298,03, çocuk yardımı da 0-6 yaş arasında 69,83, 6 yaş üstünde 34,92 liraya çıkacak. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409,29 lira alıyor. Bu tutar yüzde 6.94'lük artışa göre 437,69 lira olacak. 5 aylık enflasyona göre, ise memurların Temmuz zammı yüzde 0.99 enflasyon farkıyla yüzde 5.99'a ulaşmıştı.