Mehmetçik için 90 bin camide dualar edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’deki terör örgütü mensuplarına yönelik başlattığı "Zeytin Dalı" operasyonu için sabah namazı sonrası ülke genelinde 90 bin camide dua edildi. Sabah namazı için camilere akın eden vatandaşlar hep birlikte Mehmetçik'lere dua etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için ülke genelindeki 90 bin camide kılınan sabah namazında Mehmetçik'e dua edildi.
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