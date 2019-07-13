Mehmet Şevket Eygi, son yolculuğuna uğurlanıyor! Usta yazar için son tören Fatih Camii'nde 13.07.2019 17:35

Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mehmet Şevket Eygi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mehmet Şevket Eygi'nin cenazesi bugün ikinci namazını müteakiben Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacak.

2 Temmuz'da Eyüp Alibey Hospital'de hayata gözlerini yuman Mehmed Şevket Eygi'nin cenaze namazı Fatih Camii'nde kılınacak ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

MEHMET ŞEVKET EYGİ KİMDİR?

Mehmet Şevket Eygi, 7 Şubat 1933 tarihinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dünyaya geldi.

Öğrenimine 1940 yılında Galatasaray Lisesi'nin ilkokul kısmında başladı. Burada Ünlü kaleci Turgay Şeren, milletvekilliği yapmış fabrikatör Memduh Gökçen, sınıf arkadaşları oldu.

Lise döneminde Abdi İpekçi, Mümtaz Soysal ile birlikte okudu.

Fransızcayı mükemmel bir seviyede öğrendiği bu okulda Osmanlı nazırlarından Raşit Erer, Birinci TBMM'de Aydın Mebusu olan Enver Tekand, Orhan Şaik Gökyay, Nihat Sami Banarlı, Ahmet Kutsi Tecer gibi önemli hocalardan ders aldı.