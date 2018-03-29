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Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde izleyicileri kızdıran sahne

28 Mart 2018, Çarşamba

Kanal D ekranlarında yayınlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisindeki namaz sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti. Dizideki kadın karekterin başı açık namaz kılmasına çok sayıda tepki yorumu geldi.

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