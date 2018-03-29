Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde izleyicileri kızdıran sahne

Kanal D ekranlarında yayınlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisindeki namaz sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti. Dizideki kadın karekterin başı açık namaz kılmasına çok sayıda tepki yorumu geldi.
Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde izleyicileri kızdıran sahne28 Mart 2018, Çarşamba
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