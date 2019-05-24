Medipol Başakşehir, PSV'den sol bek oyuncusu Aziz Behich'le anlaşmaya vardı. Peki Medipol Başakşehir'in kadrosuna kattığı Aziz Behich kimdir? İşte detaylar...
Medipol Başakşehir Aziz Behich'i kadrosuna kattığını bu video ile duyurdu24.05.2019 15:47
- Medipol Başakşehir Aziz Behich'i kadrosuna kattığını bu video ile duyurdu
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