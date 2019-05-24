Haberler Web TV Medipol Başakşehir Aziz Behich'i kadrosuna kattığını bu video ile duyurdu

Medipol Başakşehir Aziz Behich'i kadrosuna kattığını bu video ile duyurdu

24.05.2019 15:47

Medipol Başakşehir, PSV'den sol bek oyuncusu Aziz Behich'le anlaşmaya vardı. Peki Medipol Başakşehir'in kadrosuna kattığı Aziz Behich kimdir? İşte detaylar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları